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Palazzolo, oltre un milione di euro per il nuovo nido di San Pancrazio

Locali luminosi, spazi all’aperto e attenzione all’ambiente: l’edificio del nuovo istituto per la prima infanzia accoglierà 32 bimbi
Luca Bordoni
Il nuovo asilo nido
Il nuovo asilo nido

Taglio del nastro, nei giorni scorsi, per il nuovo asilo nido di San Pancrazio, che amplia così l’offerta educativa per bimbi da tre mesi a tre anni. La struttura, realizzata dal Comune di Palazzolo sull’Oglio all’interno del polo scolastico della Fondazione Asilo San Pancrazio, completa i numerosi recenti investimenti per i servizi per l’infanzia nella città dell’Ovest.

Dopo la riqualificazione del nido comunale Il Girasole al Sacro Cuore, inaugurato nella sua nuova veste a settembre 2024 e dopo gli interventi effettuati nel 2025 alla scuola dell’infanzia di San Pancrazio (attigua al nuovo nido), arriva ora una nuova struttura che incrementa in maniera sostanziale i posti disponibili sul territorio: il nido della frazione potrà accogliere 32 bambini, suddivisi tra sezioni dedicate ai lattanti e ai divezzi.

I costi

L’opera è stata possibile grazie alla partecipazione del Comune al bando Pnrr dedicato agli asili nido. Su un investimento complessivo di circa 1,28 milioni di euro, 768mila provengono infatti dai fondi europei, mentre oltre mezzo milione è stato coperto dalle casse comunali. A queste risorse si sono aggiunti altri stanziamenti per la sistemazione delle aree esterne e per gli arredi.

Il nuovo edificio si sviluppa interamente su un unico livello, una scelta che garantisce la completa accessibilità degli spazi. Oltre 510 metri quadrati coperti si affiancano a quasi 560 metri quadrati esterni, con ampie zone verdi pensate per le attività all’aperto. Gli ambienti sono stati progettati per favorire il benessere dei bambini: locali luminosi, collegamenti con l’esterno e architettura sono finalizzati alla qualità educativa.

Eco-friendly

Attenzione anche all’ambiente: la struttura rientra nella categoria degli edifici a consumo energetico quasi nullo e copre la gran parte del proprio fabbisogno con un impianto fotovoltaico. Pompe di calore ad alta efficienza, riscaldamento a pavimento e ventilazione meccanica controllata contribuiscono poi a garantire comfort e ridotti consumi. Per il sindaco Gianmarco Cossandi l’inaugurazione rappresenta «un risultato importante per la comunità, frutto di una programmazione capace di intercettare finanziamenti esterni e trasformarli in servizi concreti». Un concetto condiviso anche da monsignor Maurizio Funazzi, che ha ricordato la vocazione educativa della Fondazione Asilo San Pancrazio sin dal 1912.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
asilo nidoSan PancrazioPalazzolo sull’Oglio

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