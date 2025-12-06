Giornale di Brescia
Nuovi infissi per le elementari «Maddalena Valorsi» di Cigole

Umberto Scotuzzi
Da alcune settimane è in corso un intervento di riqualificazione energetica che prevede la sostituzione completa di tutti i serramenti; intervento da 134mila euro
In corso l'intervento di efficientamento energetico - © www.giornaledibrescia.it
Infissi nuovi per la scuola elementare «Maddalena Valorsi». Da alcune settimane è in corso un intervento di riqualificazione energetica che prevede la sostituzione completa di tutti i serramenti: ben 58, distribuiti su tutti i livelli dell’edificio. Molti di essi presentavano condizioni di conservazione non ottimali e, soprattutto, un basso rendimento energetico, con conseguenti dispersioni di calore e maggiori consumi.

Sicurezza e comfort

I nuovi infissi, realizzati per la quasi totalità in legno, sono dotati di doppia guarnizione termoacustica e vetrocamera a doppio o triplo vetro basso emissivo. Garantiscono migliori prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, sicurezza e comfort luminoso, con l’obiettivo di raggiungere valori di trasmittanza inferiori ai limiti previsti per la zona climatica in cui ricade Cigole.

La tipologia dei serramenti comprende finestre di varie dimensioni e porte vetrate. L’appalto, dal valore complessivo di circa 134mila euro, è stato affidato a un’azienda di Gambara e finanziato interamente con fondi del programma ministeriale «Cse (Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica) 2025».

«L’intervento rappresenta un passo significativo verso l’efficientamento energetico del patrimonio scolastico comunale – sottolineano il sindaco Marco Scartapacchio e l’assessore all’Istruzione Beatrice Flossi – con ricadute positive sia sui consumi dell’edificio sia sul comfort quotidiano degli alunni e del personale».

Il progetto

Un progetto che risponde anche alla crescente attenzione per la sostenibilità ambientale e alla necessità di edifici scolastici sempre più sicuri e accoglienti. Per ridurre al minimo i disagi a bambini e personale scolastico, i lavori si svolgono prevalentemente nei fine settimana. Il completamento dell’intervento è previsto per gennaio.

L’opera si inserisce in un percorso avviato negli ultimi anni: miglioramento sismico strutturale con rifacimento completo dei due solai delle aule esterne secondo criteri antisismici; installazione di un nuovo impianto di riscaldamento; isolamento termico e acustico; sostituzione di 200 corpi illuminanti con luci a led; rifacimento delle pavimentazioni.

Sono stati inoltre creati nuovi spazi comuni in condivisione con la scuola materna, tra cui la nuova aula magna e l’aula mensa, ricavate nell’ex ricovero Marconi.

Argomenti
scuole elementarilavori di riqualificazioneserramentinuovi infissiMaddalena ValorsiCigole
