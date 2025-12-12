Nuove generazioni e welfare: il convegno per riflettere

Il welfare per le future generazioni è stato il tema del convegno di oggi, organizzato dal comune di Provaglio d’Iseo, in collaborazione con Aqm, società che offre servizi tecnici alle imprese. Benessere collettivo e crescita sostenibile del territorio, con un occhio di riguardo alle future generazioni, sono due capisaldi per il comune franciacortino che intende non solo riflettere sull’argomento ma anche trovare strategie di realizzazione.

Obiettivi

L’incontro infatti è stato pensato per offrire un confronto tra esperti del settore e testimonianze dal territorio, per comprendere come il welfare possa diventare un investimento condiviso nel futuro della comunità e quali le buone pratiche per metterlo in atto.

L’obiettivo dell’incontro è stato inoltre quello approfondire i vantaggi, per le aziende e per i loro dipendenti, di poter contare sui servizi che il territorio offre; l’approfondimento ha compreso anche come usufruirne attraverso i voucher welfare, o come sostenerli tramite donazioni e sponsorship azioni che possono rappresentare non solo un beneficio fiscale, ma anche una concreta azione di responsabilità sociale coerente con i principi Esg, acronimo che sta per Environmental, Social e Governance.

Questi rappresentano i tre pilastri utilizzati per valutare la sostenibilità e l’impatto sociale di un’azienda al di là dei soli aspetti finanziari.

L’incontro

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Provaglio d’Iseo, Vincenzo Simonini, sono intervenuti Lucia Pezzotti, assessore alle attività produttive del Comune di Provaglio d’Iseo, Gabriele Ceselin di Aqm, che ha illustrato le iniziative a favore del territorio e della sostenibilità, Simona Seneci, consulente del lavoro Gruppo Professionale Sistema Lavoro e Giulia Galluzzo, Marketing Consultant Manager di Happily, che hanno spiegato l’utilizzo delle piattaforme Welfare e i loro vantaggi.

Poi ancora: Francesco Martinotti, commercialista di N&K che ha illustrato i vantaggi fiscali delle donazioni e sponsorship, Giovanna Franceschetti, vicepresidente Gruppo Gefran e Domenico Bani, dell’azienda Omfb SpA, che hanno portato testimonianze concrete delle loro esperienze ed attività presenti e future; infine Massimo Auditore, presidente delle Scuole dell’infanzia del territorio.