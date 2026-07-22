Il dietro le quinte del Comune: i numeri della quotidianità di Desenzano

La vita di un Comune passa anche da un mazzo di chiavi dimenticato, una sedia nuova e un caffè. Accanto ai cantieri, ai bilanci e alle grandi opere c’è un’altra pagina: quella fatta di chiavi smarrite, sedie da sostituire, magazzini da rifornire e macchinette del caffè. È una sorta di contabilità della quotidianità, fatta di numeri piccoli solo in apparenza.
Tra uffici e registri
Nelle pagine dello stato di attuazione dei programmi, accanto ai grandi investimenti e alle opere pubbliche, affiora anche questo universo fatto di dettagli. Un racconto che passa dagli uffici ai magazzini, dall’autoparco ai bagni pubblici, e che restituisce il volto meno conosciuto della macchina comunale.
C’è, per esempio, l’ufficio che nel primo semestre del 2026 ha ricevuto 21 segnalazioni di oggetti smarriti e pubblicato 35 avvisi per cercare i legittimi proprietari. Chiavi, portafogli, telefoni, documenti: piccoli contrattempi ordinari che finiscono in un registro comunale in attesa di ricongiungersi con chi li ha persi. E quando il proprietario non si presenta, come nel caso di alcune somme di denaro rinvenute nel 2024, scatta il reincasso previsto dalla legge.
Poi ci sono le necessità di base. Nei primi sei mesi dell’anno sono state evase 78 richieste di cancelleria, con 51 carichi e 48 scarichi del magazzino, acquistate 23 nuove sedute operative e gestiti 27 abbonamenti tra quotidiani, riviste specializzate e banche dati. Perché anche la burocrazia, prima di tutto, ha bisogno di penne, carta, sedie e strumenti per restare aggiornata.
Non manca la pausa caffè. Negli edifici comunali sono attivi 18 distributori automatici e sette erogatori d’acqua. Fino a pochi mesi fa i distributori erano 19, ma quello installato al Centro Giovani è stato ritirato dopo avere registrato consumi troppo bassi.
Necessità
Fuori dagli uffici continua invece il lavoro dell’autoparco comunale, composto da 64 mezzi tra auto, furgoni e motomezzi. Nel semestre sono stati effettuati 29 interventi di manutenzione, 15 revisioni e tagliandi, oltre a tre interventi straordinari su due scuolabus, mentre restano sette i mezzi utilizzati a noleggio.
E c’è perfino un dato che racconta un servizio usato ogni giorno senza che quasi nessuno ci faccia caso.
I tre bagni pubblici cittadini, quelli delle aree Maratona, Vallone e Vighenzi, hanno incassato 3.388,81 euro nei primi sei mesi dell’anno. L’ufficio Economato provvede poi alla raccolta degli incassi con versamenti settimanali, insieme alle segnalazioni di eventuali guasti.