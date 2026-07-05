Dai vecchi Mac al MessagePad: a Desenzano l’asta per nostalgici tech

C’è stato un tempo in cui un floppy disk sembrava il futuro, il MessagePad prometteva di rivoluzionare il modo di prendere appunti e una fotocamera digitale Apple faceva sognare gli appassionati di tecnologia. Quel tempo riaffiora dagli scantinati del municipio di Desenzano, che a fine luglio metterà all’asta una curiosa collezione di dispositivi informatici ormai diventati piccoli cimeli dell’era digitale.
Così, quello che fino a vent’anni fa occupava le scrivanie degli uffici comunali oggi potrebbe trovare posto nella collezione di qualche appassionato. Del resto anche la tecnologia invecchia. E, a volte, diventa persino di moda.
Per chi ha vissuto gli anni Novanta e i primi Duemila, l’elenco dei beni in vendita ha il sapore di un tuffo nel passato. C’è l’Apple MessagePad 2000, il palmare con cui la casa di Cupertino tentò di anticipare l’era degli smartphone; c’è la QuickTake 150, una delle prime fotocamere digitali commercializzate da Apple, quando fotografare senza rullino sembrava ancora una piccola rivoluzione. E poi un PowerBook 1400c, un Mac G4, un eMac, i lettori Zip e Jaz della Iomega, un lettore floppy, un videoregistratore Panasonic e un lettore Dvd Yamaha. Oggetti che, all’epoca, rappresentavano il meglio della tecnologia disponibile e che oggi fanno sorridere, ma anche un po’ emozionare chi li ha utilizzati.
Diciassette lotti
L’asta comprende complessivamente diciassette lotti. Accanto ai cimeli informatici trovano posto anche un trattorino rasaerba, che con una base d’asta di 200 euro è il bene economicamente più prezioso, e un semplice mouse valutato appena 2 euro. Il valore complessivo dei beni messi in vendita è stimato in 1.527 euro.
L’iniziativa è stata promossa dal Comune per alienare i beni mobili non più utilizzati dai vari uffici e servizi comunali. L’asta pubblica si svolgerà alle 9 di venerdì 31 luglio nella sala Brunelli del municipio e l’aggiudicazione avverrà con il sistema delle offerte segrete. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 30 luglio, mentre gli oggetti potranno essere visionati su appuntamento.