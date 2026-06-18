Niente avvisi precompilati, a Rovato aprirà lo sportello Imu

La svolta è dovuta al cambio di sistema informatico. Il Municipio è consapevole dei disagi e corre ai ripari annunciando che verrà istituito, entro ottobre, uno sportello ad hoc

Daniele Piacentini 18 giugno 2026 2 ' di lettura

Il municipio di Rovato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Imutasseservizi informaticisportello ImuRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...