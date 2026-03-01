Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Tragedia in motorino, a piangere Nicolas sono due comunità

Francesco Venturini
Chiari e Roccafranca si sono subito strette attorno alla famiglia del quattordicenne scomparso in un incidente stradale nel pomeriggio di domenica
Il luogo dell'incidente a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'incidente a Chiari - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un ragazzo a modo, composto, educato. Di quelli che si fanno voler bene per la discrezione e per comportamenti sempre esemplari. Così viene descritto da chi l’ha conosciuto il giovanissimo Nicolas Tomasoni, vittima del tragico incidente avvenuto ieri a Chiari. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, spezzando la quiete di una domenica pomeriggio sonnacchiosa, lasciando spazio soltanto allo sgomento. In poche ore il dolore ha attraversato due comunità, ora unite in un unico abbraccio: Roccafranca, dove il quattordicenne viveva nella frazione di Ludriano insieme alla mamma – docente alla scuola dell’infanzia del paese – al papà e alla sorella minore; e Chiari, la città che ogni mattina lo accoglieva tra i banchi del primo anno al liceo San Bernardino.

La famiglia

A Ludriano la famiglia Tomasoni è molto conosciuta e stimata. «Persone per bene», le definisce il sindaco Marco Franzelli, facendosi portavoce del sentimento di un intero paese. Il primo cittadino si stringe al dolore dei genitori e della sorella, così come a quello del vicesindaco Morris Tomasoni, parente della vittima. Di Nicolas resta il ricordo nitido di un ragazzo rispettoso e corretto, mai sopra le righe che frequentava l’oratorio. Un dolore difficile da accettare anche per gli amici rimasti increduli e senza parole.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente mortaleChiariRoccafrancaLudriano
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario