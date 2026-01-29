Neve in Maniva: dal 30 gennaio tutte le piste aperte

Da domani saranno operativi tutti gli impianti della ski area del Maniva che resteranno aperti con continuità nei prossimi giorni. Una notizia, attesa da appassionati e operatori, resa possibile dalle condizioni di innevamento e dal lavoro svolto nelle ultime settimane sul comprensorio.

L’apertura completa riguarda sia gli impianti di risalita sia l’intera rete delle piste, che coprono diversi livelli di difficoltà e permettono una fruizione ampia dell’area sciistica. Dalle discese più semplici, adatte a famiglie e sciatori alle prime esperienze, fino ai tracciati più tecnici, il Maniva si presenta ora pienamente accessibile.

Sono in funzione, tra gli altri, la seggiovia Barard, la Dasdana, il Persek e gli impianti dell’area Maniva Ski, con piste come Persek, Barard, Dasdana, Roccolo Ventura e Skiweg, garantendo collegamenti completi tra i diversi settori del comprensorio e una varietà di tracciati per ogni livello di preparazione.

A supporto della fruizione del comprensorio, nei fine settimana è attivo il servizio gratuito di bus navetta che collega Collio al Passo Maniva. Il servizio non richiede prenotazione ed è completamente gratuito. Le partenze sono previste dal parcheggio dei Carabinieri di Collio e dal parcheggio di via Bondegno, nella frazione di San Colombano. Gli orari sono consultabili sul sito del Maniva o di Arriva.