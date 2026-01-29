Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Neve in Maniva: dal 30 gennaio tutte le piste aperte

Barbara Fenotti
Da venerdì attivi anche tutti gli impianti di risalita: disponibile il servizio gratuito di bus navetta che collega a Collio
Il Maniva innevato - © www.giornaledibrescia.it
Il Maniva innevato - © www.giornaledibrescia.it
Da domani saranno operativi tutti gli impianti della ski area del Maniva che resteranno aperti con continuità nei prossimi giorni. Una notizia, attesa da appassionati e operatori, resa possibile dalle condizioni di innevamento e dal lavoro svolto nelle ultime settimane sul comprensorio.

L’apertura completa riguarda sia gli impianti di risalita sia l’intera rete delle piste, che coprono diversi livelli di difficoltà e permettono una fruizione ampia dell’area sciistica. Dalle discese più semplici, adatte a famiglie e sciatori alle prime esperienze, fino ai tracciati più tecnici, il Maniva si presenta ora pienamente accessibile.

Sono in funzione, tra gli altri, la seggiovia Barard, la Dasdana, il Persek e gli impianti dell’area Maniva Ski, con piste come Persek, Barard, Dasdana, Roccolo Ventura e Skiweg, garantendo collegamenti completi tra i diversi settori del comprensorio e una varietà di tracciati per ogni livello di preparazione.

A supporto della fruizione del comprensorio, nei fine settimana è attivo il servizio gratuito di bus navetta che collega Collio al Passo Maniva. Il servizio non richiede prenotazione ed è completamente gratuito. Le partenze sono previste dal parcheggio dei Carabinieri di Collio e dal parcheggio di via Bondegno, nella frazione di San Colombano. Gli orari sono consultabili sul sito del Maniva o di Arriva.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Manivapiste da sciimpiantiCollio
  3. Ricarica la pagina se necessario