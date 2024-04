Neve in alta quota: sul Presena si scia fino al 5 maggio

Ultimo fine settimana sugli sci tra Ponte di Legno e Temù: le due ski aree più in basso saranno infatti aperte solo oggi e domani e poi chiuderanno i battenti della stagione 2023-2024.

Ma per gli appassionati che desiderano godersi anche questo ultimo scorcio in bianco non si tratta di una brutta notizia, visto che le piste del Tonale saranno accessibili per un’altra settimana, fino al 14 aprile e, novità di queste ore, quelle del ghiacciaio Presena hanno prolungato la loro apertura fino al 5 maggio (da sempre, neve permettendo, lo stop alla stagione invernale arriva al massimo al primo maggio).

Un allungo che è possibile per la tanta neve ancora presente in pista, soprattutto in quota, accumulatasi grazie alle abbondanti precipitazioni dei giorni di Pasqua. Tutto questo, ovviamente, salvo temperature eccessivamente calde (ieri lo zero termico era previsto a quattromila metri).

Tempistiche

Il 14 aprile, oltre agli impianti del passo, si fermerà anche la cabinovia di collegamento Ponte-Tonale, che andrà in manutenzione, come tutti, nelle prossime settimane e fino a fine giugno, quando è già prevista la riapertura estiva. Mentre sul ghiacciaio, dopo il 5 maggio, inizierà la posa dei teli geotessili, per proteggere lo strato bianco dall’irraggiamento solare.

«La primavera inizia a farsi sentire – affermano dal consorzio – e impone di fissare alcune date ravvicinate di chiusura. Non così per il Presena, che si presenta in ottime condizioni dopo le recenti copiose nevicate, che prolungherà di qualche giorno l’apertura». Per il finale di stagione, dal 2 al 5 maggio lo skipass giornaliero sarà a 40 euro (adulto), mentre gli stagionali saranno attivi fino al primo maggio, ma con possibilità di acquistare il giornaliero per i giorni successivi a 25 euro.