Nepal, i bresciani arrivati a Kathmandu: «Stiamo bene, presto in Italia»

Giovanni Fassini e Marco Lombardi hanno lasciato la zona colpita dall’alluvione: «Il nostro pensiero a chi ha perso tutto e sta soffrendo»

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 27 agosto 2026 2 ' di lettura

Giovanni Fassini e Marco Lombardi in Nepal Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti alluvione in NepalNepal Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...