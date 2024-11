Nel Bresciano tre interventi in un solo giorno per il Soccorso alpino

Tre interventi in un giorno nel Bresciano per il soccorso alpino. Due interventi di questi hanno interessato la Stazione di Valle Sabbia. I tecnici sono infatti stati attivati in tarda mattinata per un intervento sul monte Maddalena, nel settore principale della falesia, a circa 600 metri di quota, dove un uomo era precipitato per alcuni metri da una cengia. Sul posto anche l’elisoccorso di Brescia e, a supporto delle operazioni, una squadra del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La persona infortunata è stata portata in ospedale.

Poco dopo altro intervento nel territorio del Comune di Mura, per una donna infortunata in luogo impervio. L’attivazione è arrivata da parte della centrale intorno alle 15. Sul posto una squadra del Soccorso alpino e l’elisoccorso di Bergamo. La persona è stata trasportata in un posto in cui è stato possibile effettuare le manovre con il verricello; infine è stata portata in ospedale.

Infine sempre in mattinata i tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Valle Trompia hanno aiutato un uomo di 78 anni lungo la strada sterrata che collega Pezzoro con il rifugio Cai Valtrompia, a circa 1200 metri di quota. L’anziano, colpito da malore, è stato raggiunto, valutato, trattato e imbarellato, infine trasportato in ospedale.