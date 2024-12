Natale più sereno per 200 famiglie bresciane con le «Tessere sorriso»

Santa Lucia è passata anche quest’anno portando «Tessere sorriso»: quasi 200 le carte distribuite, per un valore di oltre 4.400 euro, grazie all’associazione «Amici di Bottonaga».

Ieri nella Sala dei Giudici di Palazzo Loggia è stato fatto il punto sul progetto che permettere alle famiglie in difficoltà di acquistare, oltre ai generi di prima necessità, anche qualche dono, specialmente per i più piccoli. Con l’ultima distribuzione il progetto ha raggiunto quota 2.596 tessere donate, per un contributo ai più bisognosi di oltre 60.000 euro.

Cerimonia

La consegna delle tessere ai rappresentanti delle associazioni coinvolte è stata introdotta dalla sindaca Laura Castelletti che ha definito la distribuzione «un dono che dà speranza, attraverso un progetto molto concreto».

Simbolica la presenza durante la conferenza stampa di una confezione di carbone ancora sigillato a sottolineare il successo della raccolta fondi, come ribadito da Maurizio Zanini, segretario dell’associazione «Amici di Bottonaga»: «Anche quest’anno siamo stati tutti buoni».

Le «Tessere sorriso», in occasione della giornata speciale di ieri, sono state chiamate «Doni di Santa Lucia»; due, da utilizzare nella grande distribuzione per un valore di 45euro ciascuna, verranno consegnate alle famiglie e alle persone in difficoltà attraverso associazioni e volontari che operano principalmente sul territorio del Quartiere don Bosco.

Del lavoro dei volontari si è detta soddisfatta anche Sara Manfredi, assistente sociale dei Servizi sociali - zona sud, che ha ribadito come «l’intensificato rapporto con gli "Amici di Bottonaga", ha creato una sinergia che si è tradotta anche in progetti di quartiere, volti a fornire l’assistenza economica, educativa e sociale».

Tra le associazioni coinvolte nella distribuzione ci sono la San Vincenzo, la Conferenza Maria Ausiliatrice, Caritas don Bosco, Caritas Santa Maria in Silva, Associazione mamme e papà separati e i Servizi sociali - zona sud.