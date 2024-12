Come i bresciani hanno accolto santa Lucia

Si è da poco conclusa una notte destinata a restare scolpita nella memoria di molti bambini bresciani: quella di Santa Lucia. Il tintinnio del campanello, le strade di caramelle, i dolci e i regali: la leggenda, che affonda le sue radici nella tradizione cristiana (mischiata a un pizzico di paganesimo), vuole che la santa porti doni e dolciumi ai bambini che «hanno fatto i bravi», mentre lasci carbone a quelli disobbedienti.

Leggi anche Risveglio magico, perché santa Lucia è così speciale per i bresciani

Il rito tradizionale prevede che, per accoglierla al meglio, grandi e piccoli lascino cibo e bevande per la trafelata santa e il suo asinello, consentendo loro di rifocillarsi in una notte in cui entrambi fanno tappa in ogni casa per consegnare i presenti ai bambini.

Leggi anche Santa Lucia fa anche un po' paura e non solo ai bambini

Ognuno, però, ha le proprie abitudini. Proprio per questo vi abbiamo chiesto di documentare i vostri allestimenti: c'è chi ha predisposto fieno, biscotti e carote, ma anche chi, accanto a un bicchiere di latte, ha voluto recapitare alla santa e al suo fido compagno di viaggio un bigliettino di ringraziamenti. Ad Alfianello la santa si è addirittura mostrata a tutti, con il suo velo bianco. Nella nostra gallery vi proponiamo tutti gli scatti che sono pervenuti alla nostra redazione.