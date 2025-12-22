Dal cappone al bossolà, il Natale a tavola in Franciacorta

Il Natale in Franciacorta a tavola non si può che trascorrere con piatti tipici delle festività abbinati alle immancabili bollicine. Le proposte si sprecano: per gli entrée ecco il cappone, squisito se preparato alla bresciana, accompagnato da carote caramellate e farcito con un ripieno ricco di aromi, aglio, cipolle, prezzemolo e rosmarino. Questo piatto principe della tradizione verrà ancora più apprezzato se accompagnato da un Franciacorta Rosé Brut.

Chi invece a Natale desidera portare in tavola qualche nota di gusto fuori dal comune, per iniziare può preparare un cappuccino di zucca, servito con gamberi rossi, chip di cavolo nero e spuma di zenzero. Sapori che insieme al Franciacorta Satèn si armonizzano sapientemente.

I primi

Per quanto riguarda i primi piatti, le opzioni variano dal risotto ai cappelletti passando per la pappardella. Ognuno abbinato ad un vino, ovviamente. Il risotto mantecato con arancia, rosmarino, gamberi rossi e salsa Ponzu sarà possibilmente da accompagnare a un vino come il Franciacorta Extra Brut.

Per la Vigilia niente di meglio di cappelletti ripieni di storione. Qui il Franciacorta Dosaggio Zero 2016, ottimo con il pesce, sarebbe l’ideale. E poi c’è la pappardella ripiena alla zucca, Franciacorta e caviale, insaporita con noce moscata e scalogno, primo fenomenale da offrire agli ospiti alla cena della Vigilia o il giorno di Natale. Si può gustare sorseggiando il Franciacorta Satèn 2018, vino che esprime note impreziosite da sentori di fiori bianchi.

I secondi

Ed è il turno dei secondi: una novità potrebbe essere la guancia brasata al Curtefranca rosso. Ideale come piatto principale, viene preparata con carne succulenta, cotta insieme a una dadolata di verdure. Il vino ideale da abbinare è il Franciacorta Riserva Dosaggio Zero 2011, in un insieme che crea un equilibrio che avvolge i sensi. E a proposito di novità, l’alternativa al tipico tacchino, la proposta natalizia è la faraona. E per concludere il dolce: ovviamente il bossolà.