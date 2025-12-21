Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Il bossolà bresciano è protagonista della tavola natalizia

Non solo pandori o panettoni: nelle case bresciane e gardesane sono diversi i riti e le tradizioni culinarie
Il tipico bossolà bresciano
Il tipico bossolà bresciano
AA

Quando il calendario corre verso il 31 dicembre, sul Garda come in gran parte d’Italia le tavole iniziano a riempirsi di sapori che profumano di festa. Non esiste un «dolce gardesano» unico, ma la tradizione nazionale trova spazio coi suoi classici: panettone e pandoro restano protagonisti quasi ovunque, merende anticipate o gran finale del cenone.

Le pasticcerie delle province lombarde – Brescia compresa – seguono ogni anno la tradizione: in vetrina, accanto ai grandi lievitati, compaiono dolci tipici del territorio, come il bossolà. Ciambella bresciana dalla forma elegante, soffice e leggera, è perfetta per la colazione del primo giorno dell’anno o per addolcire un tè del pomeriggio.

Per chi cerca qualcosa di diverso, c’è spazio per le varianti: panettoni farciti, dolci monoporzione, interpretazioni creative a base di cioccolato, frutta secca o spezie. Le pasticcerie del Garda, anche nei centri più piccoli, propongono ogni anno nuove creazioni che mescolano tradizione e voglia di stupire.

Ricette e riti condivisi

Non mancano le ricette di casa, quelle tramandate tra generazioni: biscotti fatti a mano, torte semplici, pani dolci con uvetta o noci, preparati con ingredienti locali e un pizzico di nostalgia. Anche sul lago, le feste passano spesso dalle mani delle nonne e dal forno acceso.

Tra i riti condivisi, ce n’è uno che si ripete di anno in anno: il dolce portato in dono. Un panettone artigianale o una torta fatta in casa, offerti a chi ospita il cenone o condivisi tra amici. Un gesto semplice, che racconta più di mille parole. Il cibo resta uno dei modi più autentici per celebrare. E il dolce – per chiudere l’anno o per cominciarlo – è spesso un momento da assaporare con lentezza. Con un bicchiere di vino passito, un liquore locale, o anche solo un buon caffè bollente. Chi si alza presto il primo gennaio lo sa: un cappuccino con una fetta di bossolà, in un bar con vista lago ancora avvolto nel silenzio, può valere quanto un brindisi. È un piccolo rito, personale o condiviso, che sa di casa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Winter GardaNatale 2025bossolà
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario