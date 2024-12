Natale amaro a Gardone Valtrompia: furti a raffica nei negozi

È stata una settimana di Natale amara quella vissuta dai gardonesi negli ultimi giorni: lungo via Zanardelli, in zona Levata, a Inzino di Sotto e in via Verdi si sono infatti concentrate una serie di spaccate a varie attività commerciali e case private della zona. Il primo allarme è stato lanciato lunedì dalla Cooperativa L’Aquilone di via Verdi, struttura che ospita – tra i diversi servizi – un centro diurno disabili e un centro socio educativo.

«Siamo state avvertite da una signora della zona, che passando di prima mattina si è accorta che la vetrata d’ingresso era stata spaccata – ha spiegato Manuela Basilico, presidente della Cooperativa –. Il vetro è stato spaccato con un grosso sasso: è stata poi scardinata l’intelaiatura della porta, e chi si è introdotto ha aperto tutti gli armadi e i cassetti. Pensiamo cercassero dei soldi, non hanno toccato i computer e hanno rubato solamente un paio di vecchi cellulari. Pensiamo sia successo tutto tra le 5 e le 6 di mattina: abbiamo un allarme interno, che nessuno nelle vicinanze ha probabilmente sentito, ma non ci sono delle telecamere esterne. Intanto abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri, i danni sono sicuramente stati ingenti e richiederanno dei costi non indifferenti».

Altri episodi

La mattina dopo la stessa dinamica si è riproposta al fruttivendolo Pierangelo Zanelli, in via Zanardelli: vetrina spaccata alle prime ore dell’alba, e ladri che si sono impossessati di quanto contenuto nel registratore di cassa, senza però toccare le cassette di frutta e verdura. Un’excalation culminata la mattina di Natale, quando ad essere preso di mira è stato il salone di parrucchiere di Alberto Raissoni, sempre in via Zanardelli.

«Siamo stati chiamati da una cliente – ha raccontato la moglie, Barbara Giovanelli – che di passaggio ha notato che qualcosa che non andava. La vetrina è stata spaccata con un martello, che abbiamo ritrovato poi nel negozio: sono stati rubati solo un paio di vecchi cellulari, ma il salone è stato messo completamente sottosopra, con cassetti divelti e tutto sparpagliato per terra. Pare sia accaduto tutto di prima mattina, verso le 7, i condomini che abitano sopra il negozio hanno sentito dei forti rumori ma non hanno visto nulla».

Nessuna telecamera presente ad immortalare i colpevoli. «Abbiamo sporto denuncia, ma il dispiacere resta: lavoriamo tutto l’anno, ed essere colpiti così la mattina di Natale fa male».

La notizia ha rapidamente raggiunto anche i diversi gruppi Facebook dei cittadini del comune valtrumplino, scatenando indignazione e paura. Tra i commenti altri residenti della zona hanno denunciato di avere subito simili effrazioni nelle ultime mattine: qualcuno ha colto di sorpresa i ladri in casa, altri hanno trovato l’appartamento sottosopra al loro rientro, qualcuno ha invece rinvenuto al mattino la propria automobile aperta.