Spaccata al salone «Testa Matta», seconda volta in poco tempo

A distanza di poco più di un mese dalla volta precedente nuovo attacco dei ladri al salone di parrucchieri «Testa Matta» di corso Cavour, in centro. I ladri hanno agito utilizzando come mazze degli estintori. Lo si deduce dal segno lasciato sullo stipite in alluminio della porta e sul vetro antisfondamento che è rimasto lesionato.

«Dopo la effrazione di alcuni mesi fa questa volta abbiamo montato sulla porta un vetro antisfondamento con uno spessore maggiore che ha dunque retto l'assalto dei ladri. I vicini hanno parlato di rumori nella notte scorsa all'incirca verso le 4.20.

Hanno anche descritto alcune figure maschili e il confuso vociare di questi uomini che si sono accaniti contro il vetro della porta, rompendolo ma non riuscendo a sfondarlo. Oltretutto non riusciamo a capire che senso abbia andare a rubare in questo periodo in un negozio di parrucchieri, nel momento in cui tutti i prodotti di cosmesi alla fine delle feste sono praticamente finiti tanto che nei prossimi giorni dovremo realizzare un inventario per predisporre nuovi ordini in vista della fine dell'anno» spiega Denise, la titolare.

Come detto si tratta del secondo episodio a distanza di poco tempo dal precedente con il tentativo questa volta di entrare per fare man bassa degli articoli presente nel negozio di parrucchiere in centro.

Sul tentato furto indagano i Carabinieri della compagnia di Brescia che peraltro nella notte hanno messo a segno un significativo risultato, andando ad arrestare due ladri che sono stati sorpresi mentre tentavano di entrare in un negozio in centro.