Prealpino, furto in casa del parroco durante la messa di Natale

Gli hanno svaligiato casa mentre stava celebrando la messa di Natale. È accaduto la sera della Vigilia, dopo le 23, a Don Umberto, parroco di Santa Giulia al Villaggio Prealpino. Il sacerdote abita in un appartamento a fianco della chiesa della Stocchetta.

Oltre ad alcuni beni personali sono stati portati via i soldi delle offerte del mese di dicembre e quelli raccolti dalle comunità collegate alle parrocchie di Santa Giulia e della Stocchetta. Proprio ieri sera un uomo, attorno alle 20, aveva telefonato in parrocchia e dopo aver chiesto del parroco si è infornato sugli orari della messa serale. «Una coincidenza? Non lo sappiamo» ha commentato il sacerdote.

«Ho pregato per quelle persone. Mi sono chiesto se sono io lo sfortunato che ho subìto il furto o loro che hanno commesso questo gesto» ha detto don Umberto durante la messa di Natale.