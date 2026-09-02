«Musicando da 30 anni»: compleanno per la banda di Sulzano

«Musicando da 30 anni» è il titolo della festa di compleanno della banda di Sulzano, o meglio detto Corpo musicale cittadino di Sulzano. I tre eventi organizzati per i trent’anni di musica si terranno il 2, il 4 ed il 6 settembre con tre appuntamenti musicali in Piazza 28 maggio, alle 21, che vedono la collaborazione con le bande di Gianico e Artogne. La grande festa per il Corpo Musicale di Sulzano simboleggia infatti la passione per la musica di tutta la comunità ed è considerato, a buon ragione, un traguardo storico.
«Trent’anni fa nasceva il Corpo Musicale Cittadino – racconta Paola Pezzotti, sindaca di Sulzano –. Da allora, le sue note accompagnano la vita, le feste e la storia di Sulzano. Trent’anni non sono solo un numero, sono migliaia di ore di prove, spartiti condivisi, serate estive all’aperto, sfilate per le vie del paese e, soprattutto, tantissima passione».
Orgoglio e passione
«Oggi festeggiamo un compleanno speciale che riempie di orgoglio l’intera comunità di Sulzano – prosegue –. Una storia fatta di persone e volontariato perché il vero cuore pulsante del nostro Corpo Musicale sono sempre stati loro, i volontari. Fin dal primo giorno, la banda si è retta sul talento, sul tempo e sulla dedizione di cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco per regalare musica al paese. Molti dei volti che vediamo oggi tra le file dell’organico sono gli stessi che trent’anni fa hanno creduto per primi in questo progetto. Al loro fianco, negli anni, si sono aggiunte tante nuove leve, giovani e giovanissimi che hanno raccolto il testimone con lo stesso entusiasmo.
«Un gruppo cresciuto insieme al paese – sottolinea ancora Pedrotti –. Nel corso di questo trentennio la banda non è soltanto durata nel tempo, ma è cresciuta costante e affiatata. Da piccolo gruppo iniziale si è trasformata in una realtà solida, strutturata e musicalmente matura, capace di spaziare dai brani tradizionali a repertori moderni e complessi. Ogni festa patronale, ogni commemorazione e ogni concerto sono stati resi speciali dalla loro presenza. La banda è la colonna sonora dei momenti più importanti di Sulzano, un punto di riferimento intergenerazionale dove chi ha 80 anni suona fianco a fianco con chi ne ha 15».
Il programma dei tre giorni vede il concerto di Hesperia Brass band il 2 settembre, Camunian young Orchestra il 4 e il grande concerto del corpo musicale il 6 settembre.