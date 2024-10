Musica e sacralità al santuario di Sant’Angela Merici

Tre concerti, nella Cripta del santuario di Sant’Angela Merici, in via Crispi, fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola, che uniscono la musica e la sacralità di un luogo intitolato a una donna non convenzionale e coraggiosa, moderna per i suoi tempi nel promuovere i diritti della donna e la sua emancipazione attraverso l’educazione, l’istruzione e il rispetto.

Li organizza l’Associazione Arnaldo da Brescia, grazie alla disponibilità della Compagnia di Sant’Orsola, figlie di Sant’Angela e dell’Unità pastorale del Centro Storico e con la collaborazione del Conservatorio di Brescia.

Obiettivi

L’obiettivo, spiega la direttrice artistica Roberta Morelli, «è proporre momenti musicali di qualità e far conoscere la figura di Sant’Angela, compatrona di Brescia con i santi Faustino e Giovita, le sue linee educative e la sua capacità di andare oltre i cliché culturali e sociali».

Programma

Il primo appuntamento è per giovedì 17 ottobre, alle 20. Si esibiranno il coro femminile danese «Sønderbro Kirkes Kor», diretto da Lotte Bilde, e il Gruppo vocale femminile «Le Soliste del Conservatorio», diretto da Baracco, con l’arpista Letizia Cerasa.

Il primo novembre, alle 18, si ricorderanno tutti i defunti con il recital «All’ombra dei cipressi», con la voce recitante di Sergio Isonni, Giuliano Papa al violoncello e i «Buskers Cello’s», gruppo di giovani e talentuosi violoncellisti che hanno suonato con artisti del calibro di Fiorella Mannoia. Saranno recitate poesie sui familiari che ci hanno lasciato e «I sepolcri» di Foscolo.

Infine il 18 novembre, alle 20, si terrà il concerto dei vincitori del concorso per allievi dei corsi base del Conservatorio. «È significativa la scelta di questa chiesa, uno dei luoghi di culto più importanti della città – sottolinea don Gianni Manenti dell’Unità pastorale del Centro Storico –. Il culto di Sant’Angela Merici dà la spinta per conoscere meglio il carisma di questa donna. L’idea è che questa rassegna culturale possa avvicinare sempre più i bresciani a questo Santuario, visitato da pellegrini che arrivano da varie parti del mondo». L’ingresso ai concerti è libero con offerta (da 5 euro), per sostenere le necessità del Santuario. Consigliata la prenotazione alla mail info@arnaldodabrescia.it o al numero 3534674029.