Musica, cinema e feste: l’estate anima le piazze di Polpenazze

Ci sono estati che cambiano volto ogni settimana. E poi ci sono quelle di Polpenazze, che sembrano cambiare ogni sera.
Dopo gli appuntamenti che hanno inaugurato la stagione tra giugno e i primi giorni di luglio, il borgo continua ad animarsi con concerti, cinema all’aperto, teatro, feste popolari e serate dedicate alla convivialità, accompagnando residenti e turisti nel cuore dell’estate gardesana.
Il programma punta a un equilibrio tra tradizioni consolidate e novità, portando a Polpenazze artisti, orchestre e spettacoli ospitati per la prima volta nel paese.
Le serate di musica
Tra le proposte più attese «Sanremo Story», il 12 luglio: un viaggio musicale attraverso alcune delle canzoni che hanno segnato la storia del Festival, tra grandi classici e successi che hanno accompagnato intere generazioni.
Debutto anche per l’orchestra di Giancarlo e i Santamonica, in programma il 17 luglio, e per l’omaggio a Loredana Bertè del 19 luglio. Dopo il passaggio della banda di Padenghe e della compagnia teatrale di Vobarno, tornata a esibirsi con una formazione rinnovata, il calendario proseguirà con appuntamenti dedicati alla musica e a spettacoli per tutte le età.
Feste e cinema
Il 18 luglio la banda di Polpenazze salirà sul palco insieme alle bande di Sopraponte e Vobarno per una serata che unirà tradizione bandistica e spirito di comunità.
A fine mese, il 31 luglio, tornerà inoltre l’operetta con il gala guidato dal soprano Elena D’Angelo, atteso ritorno dopo alcuni anni di assenza.
Per stare insieme poi dal 24 al 26 luglio torna la Festa dello Spritz, giunta alla seconda edizione, mentre il 30 luglio il Grest parrocchiale concluderà le proprie attività con una serata di festa aperta a ragazzi e famiglie.
Accanto a concerti e spettacoli, il cartellone propone anche il cinema all’aperto, che continuerà ad accompagnare l’estate nel suggestivo scenario del Castello.
Un programma costruito per vivere piazze, corti e centro.