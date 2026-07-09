Musica, cinema e feste: l’estate anima le piazze di Polpenazze

Concerti, spettacoli, operetta, cinema all’aperto e appuntamenti dedicati alla convivialità scandiscono il calendario estivo, tra novità e tradizioni che coinvolgono residenti e visitatori del borgo

09 luglio 2026 2 ' di lettura

Il borgo animato da una serie di iniziative diverse, tra novità e tradizione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Garda Summercinema all'apertoPolpenazze del Garda