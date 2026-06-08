Il borgo di Polpenazze si anima ancora per «E... state insieme»

L’estate a Polpenazze comincia quasi sempre nello stesso modo: con le sedie che ricompaiono in piazzale Castello, le luci accese nel borgo e le persone in strada sere dopo cena.
Il calendario «E…state insieme nel borgo di Polpenazze» accompagna anche quest’anno residenti e visitatori con una lunga serie di appuntamenti tra musica, teatro, cinema e serate a tema distribuite soprattutto tra piazzale Castello e la chiesetta di San Pietro. I primi appuntamenti hanno già inaugurato la stagione nei giorni scorsi, dal concerto del maestro Carlo Bertini con il soprano Cristina Klein e lo spettacolo della scuola elementare.
Il calendario
Sabato 13 giugno il piazzale del castello ospiterà la «Vasco night», omaggio a Vasco Rossi in programma dalle 21, mentre domenica 14 si tornerà al teatro dialettale con la compagnia Fil del Fer. Venerdì 19 giugno spazio invece alla compagnia di Riùltela con «Töta culpa… de la Tari», seguita sabato 20 dalla banda di Roè Volciano, sempre alle 21 nel piazzale del castello.
Domenica 21 arriverà invece una serata country che promette di cambiare completamente l’atmosfera nel cuore del borgo, mentre giovedì 25 debutterà il cinema all’aperto, in programma dalle 21.15. Venerdì 26 salirà poi sul palco Sergio Mascherpa con lo spettacolo teatrale «Piazza Grande», mentre il mese si chiuderà con la banda di Puegnago in concerto sabato 27 giugno alle 21 e con «Cori a San Pietro» domenica 28 alle 21 nella chiesetta di San Pietro. Si continuerà anche a luglio, sempre nel piazzale del castello: venerdì 3 con il concerto della banda di Padenghe, sabato 4 con «Miss Mister Talent Show», serata dedicata a esibizioni e spettacolo, e domenica 5 con il ritorno del teatro dialettale grazie alla commedia «Il Risveglio» della compagnia di Vobarno. Tutti gli appuntamenti alle 21.