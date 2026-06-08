Il borgo di Polpenazze si anima ancora per «E... state insieme»

Il calendario «E…state insieme nel borgo di Polpenazze» accompagna anche quest’anno residenti e visitatori con una lunga serie di appuntamenti tra musica, teatro, cinema e serate a tema distribuite soprattutto tra piazzale Castello e la chiesetta di San Pietro. I primi appuntamenti hanno già inaugurato la stagione nei giorni scorsi, dal concerto del maestro Carlo Bertini con il soprano Cristina Klein e lo spettacolo della scuola elementare.