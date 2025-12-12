Museo di Santa Giulia, nuova fase di rifacimento del tetto

La Giunta comunale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) per il risanamento conservativo delle coperture del complesso museale di Santa Giulia (quarto lotto), con un investimento complessivo di 530mila euro. L'intervento garantirà la sicurezza strutturale e la conservazione di porzioni cruciali del complesso monumentale, patrimonio mondiale Unesco.

I lavori si concentreranno in particolare sulle coperture dell’ala sud del quadrilatero rinascimentale e sul corpo di fabbrica compreso tra il chiostro di San Salvatore e quello di Santa Maria in Solario. L'azione si rende necessaria a causa del degrado del pacchetto di copertura, che presenta infiltrazioni, deterioramento dell'assito ligneo sottostante e problemi di sicurezza. Il progetto prevede il risanamento strutturale con la rimozione del manto in coppi e la sostituzione delle tavole di legno gravemente danneggiate dall’umidità, l’applicazione di un doppio strato di guaina impermeabilizzante ad alte prestazioni per prevenire infiltrazioni d’acqua, il riposizionamento delle tegole recuperate e l'installazione di un sistema anti caduta di Classe A2 (linea vita), per proteggere chi effettuerà le manutenzioni in futuro.

Questi lavori sono stati autorizzati e concordati con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia.

Tempi e quadro economico

Il progetto esecutivo verrà elaborato entro il mese di dicembre 2025; approvazione e appalto sono previsti nei primi mesi del 2026. I lavori si svolgeranno presumibilmente nel periodo primavera/estate del prossimo anno (2026). I lavori dureranno 168 giorni naturali e consecutivi (ossia giorni di calendario senza interruzioni, inclusi sabato, domenica e festività) per l'esecuzione totale delle opere. L’intervento è a cura dell’Unità di progetto completamento Pinacoteca, riqualificazione Castello e patrimonio monumentale.

E il nuovo intervento arriva dopo quelli già effettuati sul corpo di fabbrica orientale e sulla copertura a sud della tensostruttura di accesso, sulle coperture sud-est del chiostro di Santa Maria in Solario e sul chiostro rinascimentale e sulla chiesa di San Salvatore: la spesa complessiva si aggira attorno agli 1,4 milioni di euro.

«La tutela del Museo di Santa Giulia è per noi una priorità assoluta – ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti –. Questo nuovo intervento rappresenta un passaggio importante dell'articolato programma di riqualificazione del complesso monumentale. L'Amministrazione conferma così il proprio impegno nella salvaguardia di un bene fondamentale del patrimonio cittadino, proteggendone la struttura e la collezione che custodisce, per garantirne la fruibilità alle generazioni future».