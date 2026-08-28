Muratore cade in un cantiere in quota, interviene l’elisoccorso

Difficile intervento di soccorso in quota nel tardo pomeriggio nei pressi del Rifugio al Corno d'Aola in Valcamonica dove un muratore di 38 anni di origine tunisina, impegnato in un cantiere per un intervento di manutenzione, è caduto da una certa altezza. È stato trasportato al Pronto soccorso di Edolo.
Pur non essendo le condizioni del lavoratore particolarmente gravi, il suo recupero ha richiesto l'intervento dall'alto dell'elisoccorso dato che la zona dell'infortunio non è raggiungibile dalle autoambulanze. Sul posto anche i tecnici di Ats, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Breno.