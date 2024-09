Scontro tra un’auto e una moto, grave 20enne

Grave incidente oggi nel primo pomeriggio a Tremosine dove una moto e un'auto si sono scontrate. Il motociclista, un ragazzo di 20 anni, ha avuto la peggio e dopo l'intervento di un'autoambulanza e di un elicottero sanitario è stato ricoverato in rianimazione al Civile. Lo scontro è avvenuto in viale Europa, una via che da quando è stata chiusa la strada della Forra è piuttosto battuta dai motociclisti. Sulla dinamica stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Desenzano.