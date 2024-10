È morto il 20enne vittima di un incidente sabato a Tremosine

Non ce l'ha fatta il ventenne di Tremosine coinvolto sabato in un incidente mentre alla guida della sua moto percorreva la centralissima Viale Europa. Un'auto che usciva da una strada laterale si è messa sulla sua traiettoria e l'urto è stato inevitabile e violento.

Leonardo Osti, membro della famiglia proprietaria dell'Hotel Sole e La Fenice a Vesio, era molto conosciuto in paese. In molti ora lo piangono. Il padre ha un magazzino edile e anche per questo la notizia dell'incidente è circolata in fretta in paese, ma la speranza era che il giovane potesse riprendersi. Purtroppo la gravità delle sue ferite ha prevalso.