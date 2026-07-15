Brescia e Castegnato, record di multe per eccesso di velocità

Secondo i dati dell’analisi di Facile.it, nel 2025 i due Comuni sono al secondo e al terzo posto in Lombardia per incasso da sanzioni di questo tipo, rilevate da autovelox, tutor e altri dispositivi

15 luglio 2026 1 ' di lettura

Un autovelox - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti multaautoveloxeccesso di velocitàBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...