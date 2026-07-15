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Brescia e Castegnato, record di multe per eccesso di velocità

Secondo i dati dell’analisi di Facile.it, nel 2025 i due Comuni sono al secondo e al terzo posto in Lombardia per incasso da sanzioni di questo tipo, rilevate da autovelox, tutor e altri dispositivi
Un autovelox - © www.giornaledibrescia.it
Un autovelox - © www.giornaledibrescia.it

Brescia da record per multe legate all’eccesso di velocità. E con lei Castegnato. Secondo i dati di un report di Facile.it, infatti, dall’analisi dei rendiconti pubblici delle amministrazioni, è emerso come tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione questi due comuni siano, rispettivamente, secondo e terzo in Lombardia per incassi derivati da sanzioni per eccesso di velocità nel 2025. 

I numeri

Al primo posto c'è Milano, con 6.948.884 euro dichiarati: seguono Brescia, con 1.515.983 euro, e Castegnato (1.165.753 euro). Tra le prime dieci, al sesto posto c’è Gussago, con 847.767 euro derivanti da multe. In generale, in tutta la Lombardia i Comuni hanno incassato oltre 23 milioni di euro. 

Anche a livello provinciale, il Bresciano, con 4.098.771 euro, è tra i primi tre territori per incassi da multe per velocità, dopo la Città metropolitana di Milano (62.311.169 euro) e prima della provincia di Pavia (4.098.771 euro).

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