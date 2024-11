Movida molesta, oggi tornano gli steward in centro a Brescia

Urla, schiamazzi e in alcuni casi risse e aggressioni. Episodi violenti più volte denunciati da residenti e commercianti del centro della città, da tempo esasperati. Il problema della movida molesta, in modo particolare tra il Carmine, piazza Vittoria e piazzale Arnaldo, non è sicuramente una novità. Un fenomeno che era emerso già l’anno scorso, con il ritorno alla normalità dopo il periodo delle restrizioni dovute alla pandemia. Per affrontarlo le Istituzioni avevano messo in campo gli steward.

E oggi, a distanza di un anno, gli uomini e le donne con la casacca ad alta visibilità sono pronti a tornare per le vie del centro per assicurare «una cultura del divertimento sano e rispettoso». L’accordo tra le parti era già stato preso nei giorni scorsi, ma il Protocollo d’intesa è stato siglato ieri mattina a Palazzo del Governo di Brescia, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli operatori

L’accordo, attraverso l’impiego - a cura degli esercizi pubblici delle zone interessate - di operatori con compiti di osservazione, informazione, dissuasione e segnalazione alle Forze dell’ordine, pronti a intervenire per impedire i grandi assembramenti e gli eccessi di rumore.

«L’obiettivo è di tutelare i legittimi interessi dei residenti, senza perdere di vista le esigenze dei commercianti, di coloro che lavorano nel comparto della movida e dei giovani che vivono la città, anche dopo un certo orario - queste le parole della sindaca, Laura Castelletti -. Si tratta di un accordo che mette in evidenza la capacità della nostra città di fare squadra, trovando le soluzioni migliori per accrescere la qualità della vita di tutti».

Per il prefetto Andrea Polichetti, «l’accordo partecipativo testimonia la presenza delle Istituzioni preposte alla sicurezza sul territorio bresciano secondo il modello di sicurezza integrata».

Al tavolo

L’Intesa, oltre al prefetto e alla sindaca, è stata sottoscritta dal segretario generale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Massimo Ziletti, dal presidente della Confesercenti, Barbara Quaresmini, dal vice direttore della Confcommercio, Roberto Gosetti, dal vice direttore della Cna - Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Territoriale di Brescia, Mauro Savoldi, dal vice segretario generale della Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, Giuseppe Amici, nonché dal vicepresidente vicario di Assopadana Clai, Stefano Guerrini e dal presidente dell’Associazione Artigiani, Mauro Marenda.

Presenti alla seduta del Comitato anche il questore, Eugenio Rodolfo Spina, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Vittorio Fragalà e della Guardia di Finanza, Francesco Maceroni, l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Valter Muchetti, l’assessore alle Attività Produttive, al Turismo, all’Innovazione sociale ed economica, Andrea Poli, nonché il comandante della Locale, Marco Baffa.