Firmato il Protocollo d’intesa per ridurre l’impatto della movida in città

Il Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica ha sottoscritto un Protocollo d'intesa per promuovere un modello di divertimento notturno sano e rispettoso: la misura servirà soprattutto per contrastare la movida in Carmine. L’obiettivo è creare contesti più sicuri e sostenibili per i giovani e per i residenti, favorendo comportamenti responsabili e limitando i disagi legati a rumore e assembramenti.

La firma del prefetto Polichetti

All’incontro hanno partecipato il prefetto Andrea Polichetti, la sindaca Laura Castelletti e il segretario generale della Camera di commercio, Massimo Ziletti, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria, come Confesercenti e Confcommercio.

Finalità del protocollo è instaurare una cultura del divertimento che rispetti gli spazi pubblici e i diritti dei residenti. Saranno coinvolte le attività commerciali nelle zone della movida attraverso l’impiego di operatori incaricati di monitorare e informare, contribuendo a dissuadere comportamenti disturbanti e segnalando eventuali problematiche alle Forze dell'ordine.

Intesa

«Questa intesa mira a tutelare gli interessi legittimi dei residenti, senza dimenticare le esigenze dei commercianti e dei giovani» – ha affermato la sindaca Castelletti –. È un esempio di come la nostra città possa unirsi per trovare soluzioni innovative che migliorino la qualità della vita per tutti».

La sindaca Castelletti

Il Prefetto Polichetti ha aggiunto che «questo accordo rappresenta un modello di sicurezza integrata e dimostra l'impegno delle istituzioni per garantire serenità e ordine sul territorio».