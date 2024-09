Tensione in piazzale Arnaldo per i fuochi d’artificio a notte fonda

Momenti di tensione nella notte di sabato in piazzale Arnaldo, quando sono stati esplosi in cielo alcuni fuochi d’artificio. I botti non hanno messo d’accordo tutti, qualche parola e qualche spintone sono volati, ma la questione – complice anche la presenza del consueto dispositivo di forze dell’ordine a presidio della movida cittadina – si è risolta nel volgere di pochi minuti.

Gli agenti della Polizia hanno provveduto ad identificare una decina di presenti. Al vaglio le loro posizioni: l’ipotesi di reato al momento presa in considerazione è quella di disturbo alla quiete pubblica.