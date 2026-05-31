Su una moto rubata con droga e carte clonate: arrestati due uomini

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del N.O.R. di Desenzano del Garda hanno arrestato due uomini, 56 e 35 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, trovati su una moto rubata a Brescia. Durante un controllo stradale il motociclo è risultato provento di furto e l’atteggiamento sospetto ha portato alla perquisizione. All’interno sono stati trovati 50 grammi di hashish, 5 grammi di Mdpv, arnesi da scasso e diverse carte di credito clonate.