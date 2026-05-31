Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Su una moto rubata con droga e carte clonate: arrestati due uomini

Il 56enne e il 35enne sono stati fermati a Desenzano: avevano con loro 50 grammi di hashish, 5 di Mdpv e arnesi da scasso
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I carabinieri con gli oggetti sequestrati
I carabinieri con gli oggetti sequestrati

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri del N.O.R. di Desenzano del Garda hanno arrestato due uomini, 56 e 35 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, trovati su una moto rubata a Brescia. Durante un controllo stradale il motociclo è risultato provento di furto e l’atteggiamento sospetto ha portato alla perquisizione. All’interno sono stati trovati 50 grammi di hashish, 5 grammi di Mdpv, arnesi da scasso e diverse carte di credito clonate.

Arresto e accuse

Entrambi sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Denunciati a piede libero per ricettazione, uso indebito di carte di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere in concorso. Moto e materiale sono stati sequestrati. A seguito del rito direttissimo è stato disposto per i due obbligo di dimora a Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
arrestospaccio di droga
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...