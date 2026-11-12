È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni

Il reporter, volto storico del TG5 e di Mediaset, si è spento a causa di un tumore. Dall'America Latina all'ex Jugoslavia, dalla Somalia al Medio Oriente, ha raccontato alcuni dei conflitti più significativi della storia contemporanea

12 novembre 2026 1 ' di lettura

Toni Capuozzo aveva 77 anni Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Toni Capuozzomorto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...