È morto Toni Capuozzo, il giornalista aveva 77 anni

È morto Toni Capuozzo, uno dei più conosciuti e apprezzati inviati di guerra del giornalismo italiano. Aveva 77 anni. A portarlo via è stato un tumore , una malattia che lui stesso aveva deciso di rendere pubblica lo scorso 23 ottobre, affidando ai social un messaggio.
«Amo abbastanza la privacy e trovo abbastanza insopportabile il pettegolezzo sanitario da farmi dire senza esitazione: sì, ho un tumore», aveva scritto su Facebook, accompagnando quelle parole con una fotografia insieme al personale sanitario che lo seguiva. Poi aveva aggiunto: «Proverò ad affrontarlo come sono capace, con l'aiuto dei medici e tanti piccoli e grandi affetti».
La carriera
Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, da padre napoletano e madre triestina, Toni Capuozzo aveva studiato al liceo classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli, laureandosi successivamente in Sociologia all'Università di Trento.
La sua carriera giornalistica era iniziata alla fine degli anni Settanta, sulle pagine di Lotta Continua, per poi proseguire attraverso numerose esperienze nella carta stampata e in televisione. Il grande pubblico aveva imparato a conoscerlo soprattutto come inviato di guerra delle reti Mediaset. Dall'America Latina all'ex Jugoslavia, dalla Somalia al Medio Oriente, fino all'Afghanistan e all'Iraq, Capuozzo aveva raccontato alcuni dei conflitti più drammatici della storia contemporanea.
Nel 2004, durante la guerra in Iraq, era stato anche sequestrato insieme agli altri componenti della troupe del TG5 da miliziani nei pressi di Najaf. Per anni vicedirettore del TG5, aveva inoltre curato e condotto Terra!, storico programma televisivo di approfondimento, diventando un punto di riferimento per il giornalismo di reportage italiano.