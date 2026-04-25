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Morto in moto in via Serenissima, oggi i funerali di Benedetto Fusco

Francesca Zani
Lascia la moglie Rosa e i figli Marco e Laura. Ultimo saluto al ristoratore alle 16 nella parrocchiale di San Giovanni Battista in piazza Vantini a Rezzato
Benedetto Fusco aveva 70 anni - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Benedetto Fusco aveva 70 anni - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
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Rezzato è ancora attonita e incredula per la tragica morte di Benedetto Fusco titolare della locale pizzeria «Mozart». Il giorno dopo la notizia della sua morte, la comunità resta sospesa in un silenzio pieno di dolore. Benedetto (Ben per tutti) ha perso la vita giovedì pomeriggio alle 17 circa in via Serenissima a Brescia, nel tremendo schianto in sella alla sua potente moto di cui era appassionato.

L’uomo era un appassionato di motori e correva in auto con successo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con la parte posteriore di una Fiat 500, malgrado i soccorsi immediati. Benedetto era davvero benvoluto da tutti, un uomo che ha lasciato il segno con il lavoro, il sorriso e l’umanità. Ma era facile volergli bene, perché a sua volta ha sempre mostrato una disponibilità e un grande rispetto per tutti.

  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'incidente tra auto e moto su via Serenissima
    L'incidente tra auto e moto su via Serenissima - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

La sua è stata una vita dedicata al lavoro iniziata ancora 15enne, vissuta con passione e gentilezza, che poteva lasciargli ancora un po’ di tempo per poter godere dei frutti del meritato riposo. Come sempre in questi casi i social diventano una grande agorà per esternare i propri pensieri. Messaggi, ricordi, foto: il tributo spontaneo di un paese che oggi si stringe nel cordoglio. Per tutti le parole del sindaco Luca Reboldi: «Interpretiamo il sentimento di sgomento e di cordoglio di un’intera comunità stringendoci alla famiglia Fusco. Benedetto e la sua pizzeria, dopo 33 anni di attività, erano ormai considerati un punto di riferimento per molti, anche fuori Rezzato. Non più tardi dello scorso anno gli avevamo consegnato un attestato di riconoscimento per l’impegno e la professionalità dimostrati negli anni».

Benedetto lascia nel dolore la moglie Rosa, i figli Marco e Laura. La salma del ristoratore riposa presso la casa funeraria La Cattolica in via Giovanni XXIII. L’ultimo saluto oggi, 25 alle 16, nella parrocchiale di San Giovanni Battista in piazza Vantini a Rezzato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Argomenti
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