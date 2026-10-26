Morto in moto sulla Gardesana, martedì l’addio a Marco Alghisi

Si tengono domani, martedì, a Rovato, i funerali di Marco Alghisi, il motociclista deceduto venerdì scorso sulla Gardesana, all’altezza di Toscolano Maderno. Il centauro, in sella alla sua motocicletta, stava percorrendo la strada statale 45 bis quando, a causa con ogni probabilità dell’asfalto bagnato dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro la parete che costeggia l’intera Gardesana in quel tratto.
Nonostante l’intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il cinquantanovenne era da anni residente sul lago di Garda, tra la stessa Toscolano Maderno e più recentemente Prevalle, ma era originario della capitale della Franciacorta, dove ha ancora numerosi parenti e amici. Da qui la scelta di traslare la salma nella cittadina dell’Ovest.
Sempre a Rovato già oggi, a partire dalle 18.45, è in programma la veglia di preghiera, alla Domus Remondina di viale XXV Aprile 99/101. Da qui, martedì, partiranno anche i funerali, con ritrovo alle 9.45 e il trasferimento in automobile in direzione della parrocchia Santa Maria Assunta, in via Castello. Dopo le esequie, la salma di Marco Alghisi verrà accompagnata al Tempio Crematorio di Brescia. Il cinquantanovenne lascia la moglie Isabella Ghinelli, la madre Giacoma, la sorella Gloria e il fratello Giorgio.