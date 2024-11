Morto in montagna, mercoledì il funerale di Angiolino Goffi

Grande cordoglio in paese per la scomparsa di Angiolino Goffi, vittima sabato di un tragico incidente in montagna. Una vera e propria fatalità: Goffi, alpinista esperto di 71 anni, mentre in compagnia di due amici stava effettuando un’escursione nelle Giudicarie, era scivolato lungo un ripido pendio, battendo poi violentemente il capo contro una roccia. Nonostante i soccorsi, per lui non c’era stato purtroppo più nulla da fare.

Goffi era molto noto a Gavardo e non solo. A lungo presidente e attualmente ex presidente della sezione locale del Cai, era inoltre l’anima del Sentiero di Cinzia, sodalizio che vuole permettere anche ai portatori di disabilità gravi di effettuare escursioni in montagna, grazie a speciali carrozzelle spinte da volontari. Per questa attività, Goffi era stato insignito del Premio Bulloni, e nei prossimi giorni sarebbe dovuto intervenire al congresso nazionale del Cai per illustrare la sua proposta di assicurare ai disabili l’iscrizione gratuita all’associazione.

I funerali

La salma di Angiolino Goffi era stata portata nel pomeriggio di sabato in elicottero dal luogo della tragedia alla residenza assistenziale Padre Odone Nicolini di Pieve di Bono, dove rimarrà fino al pomeriggio di domani, lunedì, quando verrà trasferita alla casa funeraria Domus Aurora di Gavardo, in via Ugo Vaglia. Mercoledì alle 15.15 i funerali nella chiesa parrocchiale.