Alpinista di Gavardo morto in val di Breguzzo: addio ad Angelo Goffi

Angelo Goffi, 71enne escursionista di Gavardo è morto nel primo pomeriggio di oggi mentre stava percorrendo un crinale in val di Breguzzo, sopra l’abitato di Bondo, in provincia di Trento. Secondo la prima ricostruzione l’uomo, alpinista esperto ed ex presidente del Cai di Gavardo, stava scendendo con altre due persone da Cima Agosta, verso malga D’Arnò. Sarebbe scivolato sull’erba resa infida dall’umidità e precipitato per diversi metri, per poi battere la testa su un masso sporgente.

Il recupero

Particolarmente difficile il suo recupero. L’incidente è avvenuto in un luogo particolarmente impervio e isolato, in una zona non coperta dalla rete telefonica.

I compagni di escursione hanno faticato ad allertare i soccorsi. Sul posto è arrivato l’elisoccorso decollato da Trento. Il medico a bordo, calato con il verricello, non ha potuto fare altro che constatare il suo decesso.