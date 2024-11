Angelo Goffi muore sulle Giudicarie: «Era un esempio per la comunità»

Enrico Giustacchini

L’uomo di Gavardo ha battuto violentemente la testa e i soccorsi sono stati inutili: il presidente del Cai locale e il sindaco di Gavardo lo descrivono come un punto di riferimento

Angiolino Goffi

Un’altra – l’ennesima – tragedia in montagna. A perdere la vita Angelo Goffi, gavardese di settantun anni. Goffi – per tutti, Angiolino – era alpinista ed escursionista molto esperto: proprio per questo, l’incidente di cui è rimasto vittima, mentre era impegnato in un percorso di media difficoltà e da lui ben conosciuto, assume le caratteristiche di una tragica fatalità. L’incidente Goffi si era recato ieri in val Breguzzo, nelle Giudicarie, per un’escursione con gli amici di sempre, Ivano Maiol