È morto nella prima mattinata di oggi, giovedì 19 novembre, mons. Secondo (Dino) Osio, classe 1941. Il sacerdote era ricoverato alla Poliambulanza di Brescia. Nel corso degli anni aveva collaborato anche con i media diocesani, ricoprendo in particolare il ruolo di primo direttore di Radio Voce. La camera ardente è stata allestita nell'obitorio della Poliambulanza. Alle 16 di oggi la salma sarà trasferita nella Basilica minore di Sant'Antonino a Concesio.
Venerdì 20 novembre, alle 18.30, mons. Angelo Gelmini, vicario generale della Diocesi di Brescia, presiederà una Messa in suffragio nella basilica di Concesio. Al termine della celebrazione, la salma sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Quinzanello, frazione di Dello.
I funerali si terranno domenica 22 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Quinzanello. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Quinzanello.