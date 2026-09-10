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Addio allo storico manager Tommasi di Vignano, originario di Brescia

È stato il presidente del Gruppo Hera per oltre vent’anni, dalla sua nascita, nel 2002, fino al 2023
Tomaso Tommasi di Vignano in uno scatto del 2005 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Tomaso Tommasi di Vignano in uno scatto del 2005 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il Gruppo Hera annuncia «con profondo cordoglio e commozione» la scomparsa di Tomaso Tommasi di Vignano, avvenuta la notte scorsa a Roma. Nato a Brescia nel 1947, è stato il presidente del Gruppo Hera per oltre vent’anni, dalla sua nascita, nel 2002, fino al 2023. Nel giugno 2003 ha gestito la quotazione in Borsa.

«Doti umane e manageriali»

La sua guida – si legge in una nota – «ha reso concreta la visione lungimirante dei soci pubblici fondatori del Gruppo Hera e ha contribuito, con il suo know how e le sue indiscusse doti umane e manageriali, ad accompagnare l’azienda lungo un percorso di sviluppo e successi che l’hanno resa tra le più importanti multiutility del panorama nazionale, con una consolidata posizione di leadership nei settori presidiati».

Il presidente esecutivo Cristian Fabbri, l’amministratore selegato Orazio Iacono, e tutte le persone del Gruppo Hera lo ricordano «con affetto e gratitudine e si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Tomaso Tommasi di Vignano
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