Morto in moto sulle coste: il saluto degli amici ad Albion Zogaj

Le moto schierate fuori dall’obitorio e qualche chiacchiera per allentare l’angoscia. Poi via, insieme, per rendere omaggio a chi non c’è più.

Gli amici di Albion Zogaj si sono ritrovati per un ultimo saluto al motociclista deceduto lunedì al Civile dopo che era stato coinvolto domenica in uno spaventoso incidente sulle Coste di Sant’Eusebio.

L'ultimo saluto degli amici

I centauri hanno accompagnato il carro funebre, che porterà il feretro in Kosovo, fino all’ingresso dell’autostrada. Il rombo dei motori ha così riempito il piazzale della camera mortuaria di Brescia, prima di riversarsi tra le vie cittadine: un gesto che testimonia una volta di più la passione per le due ruote dei tanti ragazzi che con Albion passavano intere giornate sulle strade.

I motociclisti accanto al carro funebre - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Uscivo spesso con lui – racconta un motociclista –. Mi ha scritto sabato per chiedermi di andare a fare un bagno al lago il giorno successivo, ma purtroppo mi è arrivata solamente la tragica notizia. Oggi sono venuti tutti in moto – prosegue –. Io non ce l’ho fatta, è troppo presto. Fino al prossimo anno credo resterà in garage».