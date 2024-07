Frontale sulle Coste: è morto il 23enne caduto in moto

Paolo Bertoli, Ubaldo Vallini

Albion Zogaj, origini kosovare ma residente a Chiari, è spirato al Civile. I messaggi di cordoglio sui social

2 ' di lettura

Il 23enne Albion Zogaj - © www.giornaledibrescia.it

La situazione era disperata. Lo si era capito immediatamente. I primi soccorritori lo hanno trovato a terra esanime, il cuore fermo. Medici e infermieri lo hanno fatto ripartire, lo hanno tenuto attaccato alla vita per un altro giorno, sperando che il suo corpo giovane reagisse e si riprendesse. Ieri purtroppo è arrivato il tragico epilogo. In mattinata è stata dichiarata la morte cerebrale e in serata è arrivata la constatazione del decesso. Frontale tra moto sulle Coste a Vallio: un 23enne in