Addio a Giacomo Scanzi, il ricordo della Fondazione San Benedetto

«Ricordiamo soprattutto la grande amicizia e la simpatia intelligente con cui in tanti anni di incontri e di frequentazioni ha sempre guardato ai nostri tentativi e alle nostre iniziative» ha scritto il presidente Graziano Tarantini

14 luglio 2026 2 ' di lettura

Giuliano Ferrata, Graziano Tarantini e Giacomo Scanzi © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti addio a Giacomo Scanzi Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...