Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agonia

La vittima è il 41enne Alessandro Magnani. L’incidente è avvenuto a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana fra Correggio e Campagnola

15 luglio 2026 1 ' di lettura

Paolo Belli (da Instagram) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidentebiciclettaPaolo BelliCognento Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...