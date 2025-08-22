Giornale di Brescia
Garda

Morto in bici a Gargnano, salma rimpatriata grazie ai connazionali

Franco Mondini
Una colletta messa in piedi da alcuni pakistani residenti in Italia consentirà a Muhammad Farukh Shah, il 33enne travolto dall’auto di un collega al Resort Lefay, di fare rientro nel suo Paese
Il luogo dell'incidente e la vittima, Muhammad Farukh Shah
Una colletta tra amici e connazionali che risiedono nel Bresciano, in Piemonte e nel Ferrarese, permetterà a Muhammad Farukh Shah il cameriere pakistano di 33 anni morto martedì notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Navazzo di Gargnano, di far ritorno in patria dove vivono i genitori e i fratelli.

Aveva lasciato il suo Paese anni fa per cercare lavoro e fortuna in Europa. Dopo una parentesi in Danimarca il trasferimento in Italia con sosta prima a Doigliani, nel Cuneense, e poi il viaggio verso il Garda.

L’incidente

Lavorava al Resort Lefay di Navazzo. E martedì, nel tardo pomeriggio, stava tornando a casa in sella ad una mountain bike. Dopo aver concluso il turno si è scontrato frontalmente con l’auto guidata da un amico e collega di 22 anni. Un urto violentisimo. Con la testa ha sfondato il parabrezza prima di cadere sull’asfalto privo di sensi.

Il trasferimento della salma

Dopo essere stato a lungo rianimato, il trasferimento in elicottero a Brescia dove è morto attorno a mezzanotte in sala operatoria al Civile. I familiari, contattati dalla Polizia locale di Gargnano e da un responsabile della struttura alberghiera, hanno dato l’assenso per il trasferimento della salma. Amici e connazionali ferraresi si stanno prodigando per coprire le spese e superare l’iter burocratico, che è alle battute finali. Tra i colleghi di lavoro tanto dolore e solidarietà per i familiari del «caro Faruk».

  3. Ricarica la pagina se necessario