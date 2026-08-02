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Morto a 13 anni, in coma dal 2017 per un formaggio a latte crudo

Si è spento il piccolo Mattia Maestri: finì in stato vegetativo permanente dopo aver consumato un prodotto alimentato da latte contaminato da Escherichia coli. L'annuncio del padre Giovanni Battista, da anni in lotta per la sicurezza alimentare

È morto Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che dal 2017 versava in uno stato vegetativo permanente, dopo avere consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. A dare la notizia il padre Giovanni Battista Maestri tramite il quotidiano Il T.

«Il nostro Mattia ci ha lasciato e a nome suo vi ringrazio per aver contribuito a rendere meno dolorosa la sua scomparsa», così il messaggio del padre.

Una sentenza della Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Il padre aveva anche fondato un'associazione di consumatori dedicata ai «rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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