Un video di pochi secondi, ma finito negli atti dell’inchiesta sulla ricostruzione degli ultimi giorni di Gianni De Gennaro. È quello registrato da una telecamera di sorveglianza il 16 novembre 2026, cinque giorni prima della morte dell’ex capo della Polizia, trovato senza vita nella sua proprietà in Maremma. È l’interno del ristorante a poca distanza da dove sabato scorso De Gennaro si è tolto la vita.
Il video
Il video documenta un momento della giornata dell’ex prefetto in una fase particolarmente delicata della sua vicenda personale e giudiziaria. De Gennaro, 78 anni, nei pochi secondi di sequenza appare relativamente sereno. La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore attraverso l’analisi dei telefoni, dei documenti e delle testimonianze.
La morte
La morte è arrivata mentre l’ex capo della Polizia era coinvolto nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D’Amelio. Il primo dicembre avrebbe dovuto comparire davanti al tribunale del Riesame, chiamato a valutare il ricorso dei pm contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari.
Nell’atto di appello contro il rigetto del gip, i pm contestavano una lettura «riduttiva e atomistica» degli elementi raccolti, sostenendo che fosse necessario valutare «una lettura complessiva» delle condotte. Secondo l’accusa, De Gennaro avrebbe monitorato costantemente gli sviluppi del processo sul depistaggio, soffermandosi sui passaggi della sentenza «potenzialmente pregiudizievoli» per lui. I magistrati evidenziano inoltre una rete di rapporti che gli avrebbe permesso di ottenere «notizie riservate circa le indagini» che lo riguardavano. Informazioni che, secondo la Procura, avrebbero portato a mettere in campo «una serie di più pregnanti cautele e condotte dirette a sviare le indagini».