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È morta Pia Donata Berlucchi, signora del Franciacorta

Classe 1942, era una dei cinque figli di Antonio Berlucchi, fondatore nel 1927 dell’azienda agricola Fratelli Berlucchi a Borgonato di Corte Franca
Daniele Piacentini
Pia Berlucchi in uno scatto di dieci anni fa - Foto Vincenzo Aloisi
Pia Berlucchi in uno scatto di dieci anni fa - Foto Vincenzo Aloisi

È morta Pia Donata Berlucchi, la signora del Franciacorta. Classe 1942, era una dei cinque figli di Antonio Berlucchi, fondatore nel 1927 dell’azienda agricola Fratelli Berlucchi, a Borgonato di Corte Franca.

La vita e l’impegno

Pia Berlucchi era nata nel 1942
Pia Berlucchi era nata nel 1942

Una vita, quella di Pia Berlucchi, legata a doppio filo al mondo del vino e all’azienda di famiglia, di cui è stata per un quarantennio amministratrice delegata e poi presidente, oltre che consigliera di Banca d’Italia a Brescia, presidente nazionale – a inizio anni Duemila – dell’Associazione nazionale Donne del vino e vicepresidente, per un quadriennio, dell’Onav.

Tra i tantissimi interessi di una vita lunga e sempre rivolta a sfide e progetti futuri, Pia Berlucchi ha preso parte a decine di iniziative tese a favorire il ruolo delle donne, l’educazione, la formazione e la cultura, con uno sguardo privilegiato verso i giovani.

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Pia Donata BerlucchiFranciacortaFratelli BerlucchiCorte Franca
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