È morta Pia Donata Berlucchi, signora del Franciacorta

È morta Pia Donata Berlucchi , la signora del Franciacorta. Classe 1942, era una dei cinque figli di Antonio Berlucchi, fondatore nel 1927 dell’azienda agricola Fratelli Berlucchi, a Borgonato di Corte Franca.

La vita e l’impegno

Pia Berlucchi era nata nel 1942

Una vita, quella di Pia Berlucchi, legata a doppio filo al mondo del vino e all’azienda di famiglia, di cui è stata per un quarantennio amministratrice delegata e poi presidente, oltre che consigliera di Banca d’Italia a Brescia, presidente nazionale – a inizio anni Duemila – dell’Associazione nazionale Donne del vino e vicepresidente, per un quadriennio, dell’Onav.