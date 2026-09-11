È morta Emma Bonino

L’ex ministra, senatrice, deputata e attivista dei Radicali aveva 78 anni. Da ieri era ricoverata in una struttura privata. Meloni: «Voce forte e riconoscibile della politica italiana»

11 settembre 2026 1 ' di lettura

Emma Bonino aveva 78 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Emma Bonino Caricamento... Caricamento... Caricamento... Multimedia Fotogallery Emma Bonino, gli scatti della vita politica I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...