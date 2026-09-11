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È morta Emma Bonino

L’ex ministra, senatrice, deputata e attivista dei Radicali aveva 78 anni. Da ieri era ricoverata in una struttura privata. Meloni: «Voce forte e riconoscibile della politica italiana»
Emma Bonino aveva 78 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Emma Bonino aveva 78 anni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

È morta Emma Bonino, ex ministra, senatrice, deputata e attivista dei Radicali. Aveva 78 anni. Domenica era stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a una crisi respiratoria. Da ieri, invece, si trovava in una struttura privata, sulla base di quanto concordato tra il suo medico curante Claudio Santini e i medici del Santo Spirito.

Emma Bonino, gli scatti della vita politica
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Emma Bonino, gli scatti della vita politica

Il cordoglio della premier

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

«Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione» è il cordoglio affidato ai social della premier Giorgia Meloni. «Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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