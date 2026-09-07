Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la leader di +Europa è stata soccorsa nella sua abitazione nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale al Santo Spirito. In questo momento sono in corso degli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Bonino sarebbe però vigile e lucida, secondo quanto riferito dal suo medico curante Claudio Santini, in contatto costante con i medici del Santo Spirito.
Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma
La leader di +Europa è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione e trasportata d’urgenza al Pronto soccorso. In corso gi accertamenti: «È vigile e lucida»
Emma Bonino - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
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