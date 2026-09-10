È morta Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo: aveva 35 anni

La donna si è tolta la vita: aveva la stessa età di quando la madre fu uccisa dalla ’ndrangheta, che lasciò per collaborare con la giustizia. La loro storia è stata raccontata anche in tv

10 settembre 2026 2 ' di lettura

The Good Mothers: Gaia Girace nei panni di Denise Cosco con Micaela Ramazzotti, che interpreta Lea Garofalo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Lea GarofaloDenise Cosco'Ndrangheta Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...